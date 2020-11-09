В Киеве женщины подрались в трамвае из-за отсутствия маски. Видео 18+

В воскресенье, 8 ноября, в Киеве две женщины устроили драку из-за отсутствия у одной из них защитной маски от COVID-19. Инцидент произошел в трамвае.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы на странице "KIEVMAP" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, как одна пассажирка накинулась на другую, бьет и таскает ее за волосы. В конфликт вмешались несколько мужчин, которые еле разняли женщин. При этом непонятно, кто изначально спровоцировал драку, поскольку маска на лице отсутствует у обоих.

Мнения пользователей в комментариях под видео разделились. Большинство негативно отнеслись к драке женщин в общественном транспорте. Однако нашлись и те, которые поддержали конфликт.

"И я тоже готов выпихнуть пассажира без маски из транспорта. Этим я сохраню здоровье многих людей", – написал Валерий Викторович.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Скриншот KIEVMAP

Скриншот KIEVMAP

Скриншот KIEVMAP

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове от осложнений COVID-19 умер заведующий отделением областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.