В Киеве жару разбавят дожди: появился прогноз погоды до конца недели

В Киеве с четверга, 16 июля, и до воскресенья, 19 июля, будет теплая погода, однако время от времени будут идти дожди, иногда – даже с грозами.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице в эти дни сильным не будет и будет держаться в пределах 3-8 м/с.

Так, в четверг, 16 июля, в Киеве будет сухая, довольно облачная погода. Ночью ожидается +13...+15 градусов тепла, а днем – около +24...+26.

В пятницу, 17 июля, в первой половине суток осадки тоже не предусматриваются, будет +14...+16 градусов, а во второй – пойдут дожди, хоть и потеплеет до +25...+27. В субботу, 18 июля, температурные значения будут аналогичными, но будет сухо.

В воскресенье, 18 июля, ночью также осадков не будет, ожидается +15...+17 градусов. Днем же пустятся дожди с грозами, температура составит +25...+27.

Погода в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что июль начнется и завершится дождями, а в течении месяца будет и жара, и холод.