В Киеве зажгли главную елку Украины. Фото и видео

В субботу, 19 декабря, в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади.

Отметим, что в этом году из-за карантина официальное зажжение главной елки страны прошло без традиционного парада и концерта. При этом не обошлось без инцидента – из-за фейерверков случился небольшой пожар (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Добавим, что в 2020 году была установлена искусственная елка высотой 31 метр, которую украсили 1,5 тысячами игрушек и более 10 км гирлянд.

После начала церемонии возле елки загорелась декорация со стороны Софийского собора. Пожарные быстро среагировали и погасили огонь, а посетители отделались легким испугом.

Напомним, что установка главной елки страны сопровождалась скандалом. Вместо рождественской звезды на верхушку установили сказочную шляпу. Позже представители протестантских церквей Украины обратились к мэру Киева Виталию Кличко с требованием заменить на главной елке страны шляпу на традиционную рождественскую звезду.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, почему только звезда должна украшать елку.

И только 17 декабря в столице на главную елку установили восьмиконечную звезду, вместо сказочной шляпы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы отреагировали на демонтаж сказочной шляпы с главной елки, которую установили на Софийской площади в Киеве.