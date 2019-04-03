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/Жизнь столицы

В Киеве завершится отопительный сезон: названа точная дата

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В Киеве отопительный сезон завершится с 6 апреля. Это коснется всех объектов жилой и нежилой инфраструктуры, кроме больниц.

В медицинских учреждениях будет индивидуальный график отключений, утвержденный главным врачом. Об этом во время брифинга в Киеве 3 апреля заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Обычно прекращение отопительного сезона происходит после того, как среднесуточная температура на протяжении нескольких дней держится не ниже +8 градусов. Чаще всего этот период приходится на середину апреля, однако в 2019 году тепло в дома киевлян прекратят поставлять раньше.

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"У нас есть прогноз о наступлении стабильного периода тепла, в связи с чем отопительный сезон закончится 6 апреля", – пояснил Пантелеев.

Он также сообщил, что на отключение теплоподачи на всех объектах уйдет несколько дней и продлится этот процесс до 8 апреля.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Как писалOBOZREVATEL, с 1 апреля в некоторых городах Украины уже прекратили отопительный сезон. Это коснулось городов на юге и востоке страны.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Проклятый Путен, до чего страну довел. А если через пару дней среднесуточная температура опустится то отопление снова дадут?
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Dell Alex
Dell Alex
Вот кого, кроме горстки все еще цепляющихся за центральное отопление глупых киевлян и входящих в их число "обозовцев", может интересовать когда же окончится "отопительный сезон" в Киеве? ))))))))) Все остальные адекватные жители Украины уже давно отключили отопление. А! Понял. Еще это может интересовать россиян, которые в очередной раз не дождались, чтобы украинцы замерзли ))) "Обоз" информирует своих хозяев? ))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Dell Alex, я так понимаю, что "адекватные украинцы" все поголовно живут в сельской местности? Или я что-то пропустил, и в городах Украины в каждой высотке уже установлен индивидуальный источник тепла? А, потом, если свидомые граждане уже давно, как Вы утверждаете, отключили отопление, то чем они поддерживали в своих жилищах пригодную для нормальной жизнедеятельности человеческих организмов температуру во время недавних холодов? Электрообогревателями? Буржуйками? Самогоном под сальцо? Пламенной ненавистью к москалям? :) Вам никогда не говорили, что экономить нужно на излишках, а не на необходимом? И что отключает Кличко котельные раньше срока не для того, чтоб было "как в Европе", а потому, что нечем топить? Слава Богу, зима в этом году была относительно мягкой, но что вы станете делать, если в будущем придут настоящие затяжные морозы? Эхехе… :(
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