В Киеве завершится отопительный сезон: названа точная дата

В Киеве отопительный сезон завершится с 6 апреля. Это коснется всех объектов жилой и нежилой инфраструктуры, кроме больниц.

В медицинских учреждениях будет индивидуальный график отключений, утвержденный главным врачом. Об этом во время брифинга в Киеве 3 апреля заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Обычно прекращение отопительного сезона происходит после того, как среднесуточная температура на протяжении нескольких дней держится не ниже +8 градусов. Чаще всего этот период приходится на середину апреля, однако в 2019 году тепло в дома киевлян прекратят поставлять раньше.

"У нас есть прогноз о наступлении стабильного периода тепла, в связи с чем отопительный сезон закончится 6 апреля", – пояснил Пантелеев.

Он также сообщил, что на отключение теплоподачи на всех объектах уйдет несколько дней и продлится этот процесс до 8 апреля.

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Как писалOBOZREVATEL, с 1 апреля в некоторых городах Украины уже прекратили отопительный сезон. Это коснулось городов на юге и востоке страны.

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