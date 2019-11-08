В Киеве заработала электронная парковка: что нужно знать водителям

В Киеве парковку можно будет оплатить с помощью электронных абонементных талонов, продажа которых началась накануне.

Как сообщила пресс-служба "Киевтранспарксервис", приобрести их можно через мобильное приложение Privat24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, за одним парковочным талоном может быть закрепленный только один автомобиль. Самый дешевый абонемент на парковку в Киеве обойдется водителям в 310 гривен, самый дорогой – в 630 гривен в месяц.

В Киеве заработала электронная парковка

Контроль за уплатой пользования парковочной площадкой будет осуществлять Инспекция по парковке, проверяя наличие платежа онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября Верховная Рада Украины ввела штрафы за перевозку детей не в автокреслах. Водителям-нарушителям придется заплатить от 510 до 850 гривен.

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