В Киеве заработал общественный транспорт, но с перебоями. Фото

В субботу, 23 мая, в Киеве запустили общественный транспорт. Но, например, скоростной трамвай пока работает с перебоями.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL, который проверил запуск транспорта в столице.

"Сегодня суббота, поэтому людей больше не стало особо, но есть. Единственное, что на турникетах не работают терминалы, нельзя заплатить картой. Можете талончик купить или в трамвае оплатить смарт-кардом", – сообщила сотрудница "Киевпастранса" на остановке трамвая "Политехнический институт".

В Киеве заработал скоростной трамвай

На станции "Полевая" также не работает терминал, и кассир продает талоны перед турникетом.

Сотрудница "Киевпастранса" отметила, что сейчас идет настройка по всей линии маршрута скоростного трамвая. Настроить терминалы пообещали в ближайшие часы.

В Киеве заработал скоростной трамвай

Напомним, что в Киеве с 23 мая разрешили работу всего наземного общественного транспорта при условии перевозки пассажиров в пределах количества мест для сидения.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко объяснил, какие правила будут действовать во время пандемии COVID-19 в наземном общественном транспорте столицы.

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