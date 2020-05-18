В Киеве заработает транспорт, спортзалы и магазины: все детали ослабления карантина

Киев, как и другие города Украины, с 22 мая начнет новый этап ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19. Тогда при соблюдении правил смогут заработать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры.

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Об этом заявил мэр столицы Украины во время брифинга 18 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. По его словам, также изменения будут и в работе общественного транспорта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до одной тысячи квадратных метров, спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов", – подчеркнул Кличко.

В Киеве заработает транспорт, спортзалы и магазины. Иллюстрация

"Мы планируем возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме", – добавил глава Киева.

По его словам, сейчас город постепенно увеличивает количество единиц подвижного состава и маршрутов наземного общественного транспорта.

Ослабление карантина в Киеве с 22 мая Telagram/Виталий Кличко

"Готов Киев с 25 мая и возобновить работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", – заявил Кличко.

Также он отметил, что дата открытия крупных торговых центров зависит от динамики распространения COVID-19. По словам Кличко, если ситуация не ухудшится, такие заведения начнут функционировать во время следующего этапа ослабления карантина.

"К тому же крупные торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди едут на работу общественным транспортом, в том числе и в крупные ТЦ", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 18 мая подтвердили 2321 случай коронавирусной болезни COVID-19.