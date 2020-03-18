В Киеве запустят новые маршруты транспорта по линиям метро: подробности

В Киеве организуют дополнительные маршруты общественного транспорта, которые будут полностью дублировать ветки метро после его закрытия из-за распространения коронавируса в Украине и мире в целом.

Об этом заявил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко во время брифинга 18 марта. Дело в том, что имеющиеся маршруты только частично дублировали или пересекали линии метрополитена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас мы еще разрабатываем дополнительные маршруты, которые будут курсировать именно ветками метро с минимальным количеством остановок", – пояснил он.

В Киеве запустят новые маршруты транспорта по линиям метро. Иллюстрация

Левченко выразил надежду, что уже 19 марта такое решение будет принято совместно с администрацией столицы.

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