Главная Новости
18 марта • обновлено в 12:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве запустят новые маршруты транспорта по линиям метро: подробности

1.2т
Читать материал на украинском

В Киеве организуют дополнительные маршруты общественного транспорта, которые будут полностью дублировать ветки метро после его закрытия из-за распространения коронавируса в Украине и мире в целом.

Об этом заявил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко во время брифинга 18 марта. Дело в том, что имеющиеся маршруты только частично дублировали или пересекали линии метрополитена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас мы еще разрабатываем дополнительные маршруты, которые будут курсировать именно ветками метро с минимальным количеством остановок", – пояснил он.

В Киеве запустят новые маршруты транспорта по линиям метро. Иллюстрация

В Киеве запустят новые маршруты транспорта по линиям метро. Иллюстрация

Левченко выразил надежду, что уже 19 марта такое решение будет принято совместно с администрацией столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги