В Киеве запустят новые маршруты транспорта по линиям метро: подробности

В Киеве организуют дополнительные маршруты общественного транспорта, которые будут полностью дублировать ветки метро после его закрытия из-за распространения коронавируса в Украине и мире в целом.
Об этом заявил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко во время брифинга 18 марта. Дело в том, что имеющиеся маршруты только частично дублировали или пересекали линии метрополитена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Сейчас мы еще разрабатываем дополнительные маршруты, которые будут курсировать именно ветками метро с минимальным количеством остановок", – пояснил он.
В Киеве запустят новые маршруты транспорта по линиям метро. Иллюстрация
Левченко выразил надежду, что уже 19 марта такое решение будет принято совместно с администрацией столицы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
Позже в Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
В Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
А 16 марта появилась информация о том, что еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19.
В тот же день в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Украине 17 марта количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.
Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.
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