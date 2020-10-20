В Киеве запустили новый транспортный маршрут: названа схема движения

Во вторник, 20 октября, в Киеве начал курсировать экспериментальный автобусный маршрут № 102-А: от проспекта Свободы до станции метро "Академгородок".

Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентина Осипова, который отметил, что "сейчас отсутствует прямое транспортное сообщение жилого массива Виноградарь и станции метро "Академгородок".

"Поэтому был выпущен этот экспериментальный маршрут. Он будет курсировать от проспекта Свободы до станции метро "Академгородок" с интервалами в час пик – 12 минут, и в межпик – 15 минут. Если маршрут будет пользоваться спросом среди пассажиров, его оставим работать в постоянном режиме", – рассказал Осипов.

Автобус № 102-А будет двигаться по схеме: проспект Свободы (от улицы Светлицкого) – проспект Василя Порика – проспект Правды – улица Газопроводная – улица Стеценко – улица Берковецкая – проспект Академика Палладина – станция метро "Академгородок".

Транспортный эксперимент продлится до 20 ноября.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд двумя обновленными путепроводами – на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.