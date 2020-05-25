В Киеве запустили метро на карантине: вагоны пустые, очередей нет. Фото
Метро в Киеве возобновило работу в понедельник, 25 мая, после более двух месяцев нахождения на карантине из-за коронавируса (COVID-19).
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, состоянием на утро (около 8 утра) на станциях метро не наблюдался большой поток пассажиров, очередей у касс не было. Вагоны были практические пустые.
На входе в метрополитен полицейские проверяли наличие масок. Сотрудники подземки в защитных масках и соблюдают дистанцию.
Новые правила работы метро
Работа метрополитена будет в обычном режиме, но есть и нововведения. Пассажиров будут пропускать только в масках. При этом измерять температуру на входе не будут, чтобы не создавать толпы.
На входе и станциях будут дежурить полицейские. Термометрию будут проводить только у людей с явными признаками респираторных заболеваний.
На самих станциях разместили плакаты с призывом соблюдать дистанцию. На полу теперь есть специальные наклейки. Если в вестибюли станций будут собираться толпы людей, то пассажиропоток будут регулировать, закрывая одну или несколько дверей.
Вагоны метро перед выходом на маршрут будут дезинфицировать. Каждые три часа также будут проводить дезинфекцию на станциях.
В кассе теперь невозможно будет купить жетон, что должно уменьшить очереди. Проезд можно будет оплатить электронным билетом, зеленой картой метро, одноразовым QR-кодом или же бесконтактно смартфоном.
Более подробно о новых требованиях к пассажирам метро OBOZREVATEL писал в данной публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в Киеве и Харькове после двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро.