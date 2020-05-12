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12 мая • обновлено в 11:02
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В Киеве запустили дополнительные маршруты транспорта. Карта

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В Киеве с 12 мая в рамках ослабление карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19, увеличили количество отдельных рейсов общественного транспорта.

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Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, написала пресс-служба КГГА на своем сайте. По его словам, проезд разрешен только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты (чтобы посмотреть схемы, доскролльте до конца страницы).

"Как и планировалось, с ослаблением карантинных мер в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое", – объяснил Густелев.

В Киеве запустили дополнительные маршруты транспорта. Иллюстрация

В Киеве запустили дополнительные маршруты транспорта. Иллюстрация

"В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое – станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33Т "ДВРЗ – станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" – ул. Николая Закревского. Поликлиника", – добавил чиновник.

В КГГА напомнили, что весь столичный общественный транспорт проходит обязательную дезинфекцию как перед выездом на линию, так и в течение дня.

Схема движения транспорта

Схема движения транспорта

КГГА

Схема движения транспорта

Схема движения транспорта

КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 12 мая стартовал первый этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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