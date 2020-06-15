В Киеве запретили купаться на всех пляжах

В Киеве пляжи открылись только как прибрежные зоны отдыха, купаться на них запрещено.

Об этом на брифинге в понедельник, 15 июня, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, добавив, что нет разрешения Госпродпотребслужбы.

"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено – пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день", – сказал глава города.

Пляж в Киеве

Также Кличко добавил, что в Киеве не разрешено открывать бары, ночные клубы, развлекательные центры.

"Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. Они составляют админпротоколы о нарушениях. За выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров. Штраф для нарушителей составляет от 34 до 340 тысяч гривен", – сообщил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за 14 июня зарегистрировано 53 новых случаев заражения коронавирусом.