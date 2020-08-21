В Киеве "заминировали" Центральный вокзал.

В Киеве 21 августа поступило анонимное сообщение о "заминировании" Центрального железнодорожного вокзала.

Его работу временно ограничили. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" на своей странице в Facebook.

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект начали проверять взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В то же время поезда продолжили курсировать по графику. Посадку пассажиров будут осуществлять через прилегающие к центральному зданию переходы.

В Киеве сообщили о заминировании Скриншот поста

Как сообщалOBOZREVATEL, также 21 августа сообщили о "заминировании" здания Шевченковского районного суда города Киева.

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