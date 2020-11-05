В Киеве "заминировали" станцию метро "Льва Толстого"

Карина Бондаренко Жизнь столицы 12:21, 5.11.2020 Обновлено: 12:24, 5.11.2020

В четверг, 5 ноября, в Киеве сообщили о минировании станции метро "Площадь Льва Толстого".

Станцию и пересадку закрыли на вход и выход, сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

Станцию "Площадь Льва Толстого" закрыли для проверки.
Киевский метрополитен

Новость дополняется...

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Два года со смерти Катерины Гандзюк: в Украине прошли акции памяти активистки

"Слугой" правят теневики? Украинцам приготовили "позорное" решение по "единщикам"

Согласовано разведение сил на 4 новых участках Донбасса. Карта

Украинцы в разы переплачивают за тесты на COVID-19: какая реальная себестоимость и кому идет сверхприбыль

Маркив вернулся! Появились первые фото нацгвардейца в Украине