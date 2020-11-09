В Киеве тест на Covid-19 предлагали сделать в МАФе: цена вопроса – 950 грн

Obozrevatel Жизнь столицы 16:54, 9.11.2020 Обновлено: 17:01, 9.11.2020

В Подольском районе Киева на стоянке возле торгового центра появился мобильный пункт для сдачи анализов на Covid-19.

Как сообщает Киев Оперативный, МАФ был установлен на проспекте Правды. Стоимость услуг оценивалась минимум в 950 гривен.

В пресс-службе патрульной полиции OBOZREVATEL рассказали, что 8 ноября к ним поступило сообщение о появление данной малой архитектурной формы.

"Прибыв на место, патрульные вызвали участкового, который в дальнейшем будет заниматься этой ситуацией", – уточнили в пресс-службе.

В СМИ появилась информация, что образцы анализов якобы отвозили в Вышгород Киевской области, но МАФ уже закрыли.

Вагончик появился в Подольском районе Киева.
Киев Оперативный
Стоимость услуг оценивалась минимум в 950 гривен.
Киев Оперативный

Пользователи сотцсетей с юмором отнеслись к появлению передвижного "медпункта" и предложили рядом установить вагончики для приема другими врачами.

Сообщается, что сейчас пункт прекратил свою работу.
Факты
На место приезжали сотрудники полиции.
Факты

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • По состоянию на 9 ноября в Украине официально подтверждены 469 018 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 687 – обнаружены за прошедшие сутки.

  • В Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В ВСУ официально вернули старую систему питания. Документ

Голубовская выступила за локдаун в Украине: инфекционист пояснила, почему это необходимо

На Донбассе заметили ящики от российского оружия. Фото

Уволенный Трампом эксперт по Украине пообещал Зеленскому "возвращение к нормальной жизни"

Врач о лечении COVID-19 в Харькове: кислорода нет, мы на уровне аборигенов