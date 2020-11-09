В Киеве тест на Covid-19 предлагали сделать в МАФе: цена вопроса – 950 грн

В Подольском районе Киева на стоянке возле торгового центра появился мобильный пункт для сдачи анализов на Covid-19.

Как сообщает Киев Оперативный, МАФ был установлен на проспекте Правды. Стоимость услуг оценивалась минимум в 950 гривен.

В пресс-службе патрульной полиции OBOZREVATEL рассказали, что 8 ноября к ним поступило сообщение о появление данной малой архитектурной формы.

"Прибыв на место, патрульные вызвали участкового, который в дальнейшем будет заниматься этой ситуацией", – уточнили в пресс-службе.

В СМИ появилась информация, что образцы анализов якобы отвозили в Вышгород Киевской области, но МАФ уже закрыли.

Пользователи сотцсетей с юмором отнеслись к появлению передвижного "медпункта" и предложили рядом установить вагончики для приема другими врачами.

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