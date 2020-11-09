В Киеве тест на Covid-19 предлагали сделать в МАФе: цена вопроса – 950 грн
В Подольском районе Киева на стоянке возле торгового центра появился мобильный пункт для сдачи анализов на Covid-19.
Как сообщает Киев Оперативный, МАФ был установлен на проспекте Правды. Стоимость услуг оценивалась минимум в 950 гривен.
В пресс-службе патрульной полиции OBOZREVATEL рассказали, что 8 ноября к ним поступило сообщение о появление данной малой архитектурной формы.
"Прибыв на место, патрульные вызвали участкового, который в дальнейшем будет заниматься этой ситуацией", – уточнили в пресс-службе.
В СМИ появилась информация, что образцы анализов якобы отвозили в Вышгород Киевской области, но МАФ уже закрыли.
Пользователи сотцсетей с юмором отнеслись к появлению передвижного "медпункта" и предложили рядом установить вагончики для приема другими врачами.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
По состоянию на 9 ноября в Украине официально подтверждены 469 018 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 687 – обнаружены за прошедшие сутки.
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