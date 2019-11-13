Главная Новости
13 ноября • обновлено в 13:57
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве заметили необычную природную "аномалию": невероятные фото

1.1т
Читать материал на украинском

В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в ноябре продолжили цвести сакуры.

Директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений района Евгений Ковшун пояснил в комментарии "Сегодня", что эти деревья – особого сорта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Они цветут дважды в год – весной и осенью. В целом длина бульвара составляет 1,8 километра. На аллее длиной в 1,6 километра у нас высажено 210 деревьев сакуры. Там растет пять видов. Один из них – этот необычный сорт, который цветет осенью", – рассказал Ковшун.

В Киеве заметили необычную природную "аномалию"

В Киеве заметили необычную природную "аномалию"

Facebook КП по СЗН Днепровского района

Новости
В Ужгороде зацвела сакура: яркие фото
В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в ноябре продолжили цветения сакуры

В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в ноябре продолжили цветения сакуры

Facebook КП по СЗН Днепровского района

Это необычный сорт сакур, который может цвести осенью

Это необычный сорт сакур, который может цвести осенью

Facebook КП по СЗН Днепровского района

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в середине октября внезапно зацвели сакуры.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги