В Киеве заметили необычную природную "аномалию": невероятные фото

В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в ноябре продолжили цвести сакуры.
Директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений района Евгений Ковшун пояснил в комментарии "Сегодня", что эти деревья – особого сорта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Они цветут дважды в год – весной и осенью. В целом длина бульвара составляет 1,8 километра. На аллее длиной в 1,6 километра у нас высажено 210 деревьев сакуры. Там растет пять видов. Один из них – этот необычный сорт, который цветет осенью", – рассказал Ковшун.
В Киеве заметили необычную природную "аномалию"
Facebook КП по СЗН Днепровского района
В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в ноябре продолжили цветения сакуры
Facebook КП по СЗН Днепровского района
Это необычный сорт сакур, который может цвести осенью
Facebook КП по СЗН Днепровского района
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в середине октября внезапно зацвели сакуры.
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