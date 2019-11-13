В Киеве заметили необычную природную "аномалию": невероятные фото

В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в ноябре продолжили цвести сакуры.

Директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений района Евгений Ковшун пояснил в комментарии "Сегодня", что эти деревья – особого сорта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Они цветут дважды в год – весной и осенью. В целом длина бульвара составляет 1,8 километра. На аллее длиной в 1,6 километра у нас высажено 210 деревьев сакуры. Там растет пять видов. Один из них – этот необычный сорт, который цветет осенью", – рассказал Ковшун.

В Киеве заметили необычную природную "аномалию" Facebook КП по СЗН Днепровского района

В Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в ноябре продолжили цветения сакуры Facebook КП по СЗН Днепровского района

Это необычный сорт сакур, который может цвести осенью Facebook КП по СЗН Днепровского района

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева, на бульваре Верховной Рады, в середине октября внезапно зацвели сакуры.

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