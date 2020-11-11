В Киеве заметили мужчину, курящего в вагоне метро. Видео

Глеб Иванов Жизнь столицы 17:46, 11.11.2020 Обновлено: 18:37, 11.11.2020

В киевском метрополитене неизвестный мужчина закурил в вагоне прямо во время движения поезда.

Как сообщает Киев Оперативный, происшествие произошло до прибытия на станцию "Выдубичи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пользователи сети были возмущены поступком мужчины, а также тем, что никто из пассажиров не сделал ему замечание.

Обозреватель обратился к правоохранителям за комментарием.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция задержала злоумышленника, который может быть причастен к убийству мужчины 10 ноября в Деснянском районе Киева.

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Кияни Жизнь столицы

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