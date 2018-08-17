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"Понты и мокрые штаны": жителей Киева напугали истребители над домами

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Жители Соломенского и Святошинского районов Киева 17 августа заметили большое количество пролетающих истребителей. Из-за этого в соцсетях возникла дискуссия: одни восхитились зрелищем, другие же написали, что в военное время такие явления только сеют панику.

Так, спор возник под постом в группе "Мой Отрадный" в Facebook. По словам очевидцев, они насчитали около 18 самолетов, которые летели достаточно близко к крышам домов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"И снова в небо взмыли истребители, но мы уже запаслись туалетной бумагой", — иронично написала одна из фолловеров группы.

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Фото Алена Устименко

"У меня до сих пор руки трясутся. Особенно потряс один большой самолет черного цвета, летел так низко над частником, и гул был страшный, было очень страшно! А дальше истребители — уже интересно", — написала в комментариях Ирина Демченко.

Фото Елена Елена

"Красиво же как", — восхитилась Елена Стриженко опубликованным фото.

Фото Елена Елена

Однако с ее точкой зрения не все согласились: некоторые комментаторы высказались, что во время войны такая техника должна быть в зоне боевых действий, а не летать, готовясь к параду ко Дню Независимости.

"Что за полеты в городе? Зачем? Парад? Рискуют и пугают жителей. Кому понты, а кому мокрые штаны", — написала Татьяна Мельниченко.

Напомним, что 14 августа киевляне уже обсуждали внезапное появление военной техники над городом. Как писал OBOZREVATEL, некоторые пользователи соцсетей заявили, что такие репетиции — всего лишь "бестолковая трата денег".

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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