В Киеве закрылся скандальный ресторан в Доме профсоюзов: что известно

В Киеве закрыли скандальный фастфуд KFC, который располагался на первом этаже Дома профсоюзов. Вывески заведения спрятали под черной тканью.

Соответствующее фото обнародовали в группе общественной организации "Семья Героев Небесной сотни" в Facebook, которая неоднократно выступала против работы ресторана в помещении экс-штаба Революции Достоинства.

KFC Facebook Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни"

"Приветствуем решение KFC закрыть фастфуд в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности. Хорошо, что бизнес прислушивается к мыслям общества и наших семей", — отметили в ОО.

KFC Facebook Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни"

Как писал OBOZREVATEL, ресторан KFC был открыт в Доме профсоюзов в Киеве в день пятой годовщины Революции Достоинства. Это возмутило украинцев и под заведением быстро собралась протестная акция.

В скандале всплыл российский след. В частности, на официальном сайте были указаны контактные данные Москвы и российские номера телефонов.

22 ноября PR-агентство Mainstream официально разорвало контракт с представителем KFC в Украине – YUM! Brands. В этот же день филиал ресторана заявил о временном прекращении работы.