В Киеве закрылся скандальный ресторан в Доме профсоюзов: что известно

В Киеве закрыли скандальный фастфуд KFC, который располагался на первом этаже Дома профсоюзов. Вывески заведения спрятали под черной тканью.
Соответствующее фото обнародовали в группе общественной организации "Семья Героев Небесной сотни" в Facebook, которая неоднократно выступала против работы ресторана в помещении экс-штаба Революции Достоинства.
KFC
Facebook Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни"
"Приветствуем решение KFC закрыть фастфуд в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности. Хорошо, что бизнес прислушивается к мыслям общества и наших семей", — отметили в ОО.
KFC
Facebook Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни"
Как писал OBOZREVATEL, ресторан KFC был открыт в Доме профсоюзов в Киеве в день пятой годовщины Революции Достоинства. Это возмутило украинцев и под заведением быстро собралась протестная акция.
В скандале всплыл российский след. В частности, на официальном сайте были указаны контактные данные Москвы и российские номера телефонов.
22 ноября PR-агентство Mainstream официально разорвало контракт с представителем KFC в Украине – YUM! Brands. В этот же день филиал ресторана заявил о временном прекращении работы.
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