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28 марта • обновлено в 21:51
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В Киеве закрыли стоматологии из-за коронавируса

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В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев, из-за пандемии коронавируса COVID-2019.

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Об этом говорится в распоряжении №4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщили в Facebook Киевской городской государственной администрации.

В Киеве стоматологии закрыли на карантин

В Киеве стоматологии закрыли на карантин

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"Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должно быть временно ограничено. Конечно же, кроме неотложных случаев", – подчеркнул советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

По его словам, такое решение было принято с целью заботы о пациентах и врачах, поскольку предоставление стоматологических услуг больным коронавирусом очень опасно. При этом человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме. Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

По состоянию на утро 28 марта, 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса в Киеве также запретили въезд и выезд (кроме частного транспорта) до 24 апреля.

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Автор
Марина Погорилко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Киев
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