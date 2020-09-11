В Киеве срочно закрыли центральные станции метро

В Киеве в пятницу, 11 сентября, из-за звонка о "минировании" было закрыто две станции метро – "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в соцсетях. Уточняется, что звонок был анонимным, информация проверяется.

Около 18:30 в компании заявили, что проверка станции "Крещатик" была завершена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станцию и пересадку на "Майдан Незалежности" открыто.

Отметим, из-за инцидента было закрыто пересадку из станции "Крещатик" на "Майдан Незалежности", а также из "Площади Льва Толстого" – на "Дворец спорта".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта, если количество больных коронавирусом значительно превысит количество мест для них в больницах.

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