В монастыре ПЦУ в Киеве – вспышка коронавируса: один церковник в тяжелом состоянии

В киевском Свято-Феодосиевском мужском монастыре Православной церкви Украины произошла вспышка COVID-19, из-за чего он закрылся на карантин.

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"Получили благословение владыки, то закрываемся на самоизоляцию", – сказал наместник монастыря архимандрит Макарий в комментарии "ВВС News Украина".

Известно, что в монастыре, который расположен неподалеку Киево-Печерской лавры, трое больных госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Пресс-служба ПЦУ уточнила, что заболевание было подтверждено среди лиц, проживающих в монастыре. Храм закрыли для посетителей.

Архимандрит Макарий рассказал, что один игумен лег в больницу с диабетом в тяжелом состоянии и у него обнаружили COVID-19.

Еще у двух контактных лиц из монастыря также подтвердили коронавирус, но симптомов болезни, кроме незначительной боли в горле, у них, по словам наместника, не было. По совету врача, церковников также оставили в больнице для наблюдения.

Всю братию монастыря тестировать не будут, ведь, как говорит наместник, тесты для монахов платные и каждый стоит 1800 гривен.

Всего в монастыре живут несколько десятков насельников. Пока на самоизоляции оказались семь человек, у которых, предварительно, нет симптомов болезни.

В то же время собеседники издания не исключают, что подтвержденных инфицированных в монастыре может быть больше.

Отметим, Свято-Феодосиевский монастырь стал первым в ПЦУ, в котором зафиксировали вспышку коронавируса.

Он ставропигийный и подчиняется напрямую главе ПЦУ митрополиту Епифанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украине официально подтверждены 63 929 случая COVID-19. Из них – 1106 обнаружены за минувшие сутки, что стало почти новым рекордом по числу новых зараженных.