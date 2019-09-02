В Киеве закрыли аэропорт "Жуляны": что случилось

В столице Украины аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны") закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 9:00 понедельника, 2 сентября, до 9:00 четверга, 12 сентября.

Как сообщила пресс-служба аэропорта на своем сайте, причиной стал ремонт взлетно-посадочной полосы (NOTAM A1437/19), а также частичный ремонт рулежных дорожек №1 и №2. Стоимость работ оценили в 33 млн грн.

На время закрытия все авиакомпании, которые базировались в "Жулянах", перенесли на отправку и прием рейсов в аэропорт "Борисполь".

В Киеве закрыли аэропорт "Жуляны"

Также для координации действий по подготовке полосы до капитального ремонта, работе с авиакомпаниями, пассажирами, предприятиями-смежниками и выполнению плана проведения ремонтных работ в аэропорту создали оперативный штаб.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейсы 10 авиакомпаний, которые вылетали из Международного аэропорта Киев им. Игоря Сикорского ("Жуляны"), будут обслуживаться в "Борисполе".

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