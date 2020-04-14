В Киеве на поминальные дни из-за пандемии коронавируса COVID-19 закроют все кладбища.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 14 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что "гробки" перенесут (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Подчеркиваю также, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты", – заявил Кличко.

В Киеве закроют все кладбища на поминальные дни. Иллюстрация

"Поминки перенесено на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", – добавил глава столицы Украины.

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