В Киеве на поминальные дни из-за пандемии коронавируса COVID-19 закроют все кладбища.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 14 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что "гробки" перенесут (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Подчеркиваю также, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты", – заявил Кличко.

В Киеве закроют все кладбища на поминальные дни. Иллюстрация

"Поминки перенесено на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", – добавил глава столицы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля подтвердили 775 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 551, а на территории области – до 224.

В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили COVID-19, 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, а также шестеро детей (трое девочек и столько же мальчиков) в возрасте до 7 лет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!