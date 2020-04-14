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14 апреля • обновлено в 15:26
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/ Жизнь столицы

В Киеве закроют все кладбища на поминальные дни

1.8т
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В Киеве на поминальные дни из-за пандемии коронавируса COVID-19 закроют все кладбища.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 14 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что "гробки" перенесут (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Подчеркиваю также, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты", – заявил Кличко.

В Киеве закроют все кладбища на поминальные дни. Иллюстрация

В Киеве закроют все кладбища на поминальные дни. Иллюстрация

"Поминки перенесено на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", – добавил глава столицы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля подтвердили 775 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 551, а на территории области – до 224.

  • В Киеве среди людей, у которых за последние сутки обнаружили COVID-19, 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, а также шестеро детей (трое девочек и столько же мальчиков) в возрасте до 7 лет.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Пасха Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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