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В Киеве закроют скоростной трамвай и два проспекта: как не застрять в пробках

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В Киеве с субботы, 22 июня, стартует масштабное перекрытие дорог и ограничений движения общественного транспорта.

В Соломенском районе на пересечении проспектов Леся Курбаса и Космонавта Комарова начнут ремонтировать путепровод, а вместе с ним – и пути скоростного трамвая, сообщили на странице Департамента транспортной инфраструктуры в Facebook.

"С 22 июня движение трамваев 1 и 3 будет ограничено. На время реконструкции организовано такие маршруты: трамвай №2 (от пр. Королева до ст. "Ромена Роллана"), автобус №3Т (от станции "Кольцевая дорога" до ст. "Старовокзальная"), автобус №4 (от Михайловской Борщаговки до Индустриалнього путепровода через проспект Отрадный)", – сообщили в пресс-службе "Киевавтодор".

Линия скоростного трамвая

Линия скоростного трамвая

Facebook Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Новости
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Альтернативная схема движения

Альтернативная схема движения

Киевавтодор

Альтернативная схема движения

Альтернативная схема движения

Киевавтодор

Дата восстановления движения скоростных трамваев пока неизвестна. Кроме этого, на проспекте Комарова частично ограничат движение по направлению к центру города, что может еще больше усугубить пробки.

Добраться до ближайшей станции метро можно будет на общественном транспорте в сторону станции "Берестейская" и "Лукьяновская" (трамваи 14 и 15).

Альтернативная схема движения

Альтернативная схема движения

Киевавтодор

Еще одно масштабное перекрытие ожидается 23 июня. На проспекте Победы в районе Шулявского моста полностью закроют движение с часу ночи до 12 дня. В это время будут завозиться части нового путепровода.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве около ст. м. "Академгородок" из-за ремонтных работ перекрыли трассу. Сотни людей вынуждены добираться пешком до метро, поскольку наземный транспорт парализован пробками.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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