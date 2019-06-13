В Киеве закроют линию трамваев и часть проспекта: названа дата

В Киеве на проспекте Космонавта Комарова из-за капитального ремонта путепровода частично ограничат движение авто и скоростных трамваев под №1.

Начало ремонта запланировано на 22 июня, сообщили на странице "Киевавтодор" в Facebook. Мост был признан аварийным, из-за чего все работы будут проводиться в оперативном режиме.

"Ремонтные работы на трамвайном полотне – это первоочередная задача, чтобы поскорее восстановить движение транспорта", – уточнили в корпорации.

Сообщается также, что вначале будут ремонтировать участок по направлению к центру, а в 2020 году – в сторону выезда из Киева.

Проспект Комарова Google-карты

В последний раз этот участок дороги ремонтировался в 1960-х годах, из-за чего там нередко происходили ДТП.

"В связи с ремонтными работами, с 00:00 22 июня на путепроводе на пересечении проспектов Космонавта Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский – Святошино движение в сторону центра будет ограничено", – предупредили в "Киевавтодоре".

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 7 мая произошло ДТП при участии сразу пяти автомобилей. По предварительной информации, никто не пострадал. Столкновение случилось на проспекте Космонавта Комарова, неподалеку от моста на бульваре Вацлава Гавела.

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