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В Киеве загруженность коек для больных COVID-19 перешла границу в 50%: что изменилось

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
2,3 т.
В Киеве загруженность коек для больных COVID-19 перешла границу в 50%

В Киеве загруженность коек для больных COVID-19 перешла границу в 50%.

Загруженность больничных коек с зараженными коронавирусом в Киеве перешла границу в 50%, поэтому столица попала в список регионов со значительным распространением COVID-19.

Соответствующие данные 12 августа опубликовала пресс-служба Минздрава Украины на своем сайте. Так, в столице загруженность коек достигла 50,17%, но все остальные показатели остались в пределах нормы.

В Минздраве отмечают, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям. В то же время, согласно постановлению Кабмина, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.

Так, регионом с широким распространением COVID-19 считается тот, в котором есть один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет более 50%;

  • среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней;

  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

  • показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом составляет более 10%.

Эпидситуация в регионах Украины

Эпидситуация в регионах Украины Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве количество зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за прошедшие сутки. По состоянию на 12 августа в столице уже 9869 случаев COVID-19.

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