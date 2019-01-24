|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

В Киеве загорелся многоэтажный дом: первые подробности

Читать материал на украинском

В четверг, 24 января, в Киеве на Позняках произошел пожар в многоэтажке.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный". Там же опубликовано фото с места ЧП.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу улица Драгоманова, 14, в квартире на одном из последних этажей. Пострадавших в результате инцидента нет.

Новости
"Люди прыгали из окон": на курорте Куршевель вспыхнул масштабный пожар. Есть погибшие
В Киеве загорелся многоэтажный дом: первые подробности

facebook.com/KyivOperativ

На месте инцидента работали бойцы ГосЧС, около 21:40 пожар был ликвидирован.

На момент пожара хозяев квартиры дома не было, о причинах ЧП пока не сообщается.

В Киеве загорелся многоэтажный дом: первые подробности

Telegram: KyivOperativ

В Киеве загорелся многоэтажный дом: первые подробности

Telegram: KyivOperativ

В Киеве загорелся многоэтажный дом: первые подробности

Telegram: KyivOperativ

В Киеве загорелся многоэтажный дом: первые подробности

Telegram: KyivOperativ

В Киеве загорелся многоэтажный дом: первые подробности

Telegram: KyivOperativ

В Киеве загорелся многоэтажный дом: первые подробности

Telegram: KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, 24 января пожар произошел также в многоквартирном жилом доме в подмосковном городе Балашиха. По предварительным данным, два человека погибли.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Пожар в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Пожар в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
пожарфотографииГосЧС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Никоноров Александр
Никоноров Александр
сало жарили и под горилку уснули
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги