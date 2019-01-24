В Киеве загорелся многоэтажный дом: первые подробности

В четверг, 24 января, в Киеве на Позняках произошел пожар в многоэтажке.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев Оперативный". Там же опубликовано фото с места ЧП.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу улица Драгоманова, 14, в квартире на одном из последних этажей. Пострадавших в результате инцидента нет.

facebook.com/KyivOperativ

На месте инцидента работали бойцы ГосЧС, около 21:40 пожар был ликвидирован.

На момент пожара хозяев квартиры дома не было, о причинах ЧП пока не сообщается.

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Telegram: KyivOperativ

Telegram: KyivOperativ

Telegram: KyivOperativ

Как писал OBOZREVATEL, 24 января пожар произошел также в многоквартирном жилом доме в подмосковном городе Балашиха. По предварительным данным, два человека погибли.

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