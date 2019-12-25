В Киеве загорелись мини-сауны с людьми: пожарные пытаются спасти их из огненного плена. Фото

Утром 25 декабря в Киеве произошел пожар в мини-саунах в районе Южного моста. По предварительной информации, в них остались заблокированными люди.

Как сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook, к ликвидации возгорания уже привлечены пожарные. Спасатели пытаются вскрыть одну из беседок "а-ля сауна", где могут быть люди.

Кроме того, появилась информация о том, что домики, где произошел пожар, установлены незаконно.

Пожар в саунах на Южном мосту "Киев оперативный"

Пожар в саунах на Южном мосту "Киев оперативный"

Пожар в саунах на Южном мосту "Киев оперативный"

Пожар в саунах на Южном мосту "Киев оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря на Минском массиве Киева, на улице Бережанской загорелся новострой. Произошло загорание пенопласта на крыше одноэтажной пристройки к новостройке на ориентировочной площади 100 кв. м.

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