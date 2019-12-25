Главная Новости
25 декабря • обновлено в 12:10
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве загорелись мини-сауны с людьми: пожарные пытаются спасти их из огненного плена. Фото

4.8т
Читать материал на украинском

Утром 25 декабря в Киеве произошел пожар в мини-саунах в районе Южного моста. По предварительной информации, в них остались заблокированными люди.

Как сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook, к ликвидации возгорания уже привлечены пожарные. Спасатели пытаются вскрыть одну из беседок "а-ля сауна", где могут быть люди.

Кроме того, появилась информация о том, что домики, где произошел пожар, установлены незаконно.

Пожар в саунах на Южном мосту

Пожар в саунах на Южном мосту

"Киев оперативный"

Пожар в саунах на Южном мосту

Пожар в саунах на Южном мосту

"Киев оперативный"

Новости
В Киеве вспыхнул пожар в общежитии: сотни студентов эвакуировали
Пожар в саунах на Южном мосту

Пожар в саунах на Южном мосту

"Киев оперативный"

Пожар в саунах на Южном мосту

Пожар в саунах на Южном мосту

"Киев оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря на Минском массиве Киева, на улице Бережанской загорелся новострой. Произошло загорание пенопласта на крыше одноэтажной пристройки к новостройке на ориентировочной площади 100 кв. м.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Пожар в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Пожар в Киеве
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
3
Смешно
1
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги