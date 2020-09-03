В Киеве загорелась высотка: пожарные сняли человека с кондиционера на 24 этаже. Фото и видео
В Шевченковском районе Киева в пятницу, 3 сентября, произошел пожар в 25-этажном жилом доме.
Пожарным удалось спасти владельца квартиры, сообщается в Telegram-канале ГСЧС. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что человек выбрался из горящей квартиры на кондиционер (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Возгорание произошло на 24 этаже на улице Сикорского 4. Тушение пожара продолжается.
"3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Шевченковском районе по ул. Сикорского, 4 в 25-этажном жилом доме возник пожар в квартире на 24 этаже. Спасен владелец", – сказано в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября в недостроенном элитном жилом комплексе Taryan Towers, который расположен на Печерске в Киеве, 2 сентября произошел пожар.