В Киеве загорелась высотка: пожарные сняли человека с кондиционера на 24 этаже. Фото и видео

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 17:43, 3.09.2020 Обновлено: 18:25, 3.09.2020

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 3 сентября, произошел пожар в 25-этажном жилом доме.

Пожарным удалось спасти владельца квартиры, сообщается в Telegram-канале ГСЧС. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что человек выбрался из горящей квартиры на кондиционер (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Возгорание произошло на 24 этаже на улице Сикорского 4. Тушение пожара продолжается.

Пожар произошел на улице Сикорского.
Google Maps

"3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Шевченковском районе по ул. Сикорского, 4 в 25-этажном жилом доме возник пожар в квартире на 24 этаже. Спасен владелец", – сказано в сообщении.

Пожарные спасли владельца квартиры.
Telegram ГСЧС

К ликвидации пожара привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября в недостроенном элитном жилом комплексе Taryan Towers, который расположен на Печерске в Киеве, 2 сентября произошел пожар.

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