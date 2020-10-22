В Киеве загорелась маршрутка. Видео с места ЧП

Алексей Титофф Жизнь столицы 08:30, 22.10.2020 Обновлено: 08:36, 22.10.2020

В четверг, 22 октября, в Киеве в районе рынка "Дарница" загорелся маршрутный автобус.

Как сообщает Телеграм-канал "ДТП. Киев", в происшествии люди не пострадали. Отмечается, что водителю маршрутки удалось ликвидировать возгорание своими силами. Причины пожара неизвестны.

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