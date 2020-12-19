В Киеве загорелась декорация в момент открытия главной елки. Фото и видео
Во время зажжения главной елки страны на Софийской площади в Киеве 19 декабря случился небольшой пожар – из-за фейерверков загорелись декорации возле праздничного дерева.
К счастью, возгорание быстро ликвидировали. Инцидент не вызвал серьезных последствий, хотя немного напугал зрителей, сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость в конце).
Отмечается, что во время открытия новогодней елки внезапно начались фейерверки. Искры от них разлетались прямо над головами людей, пришедших на мероприятие. В результате они стали свидетелями и пожара.
Загорелся, в частности, декоративный бант, который висел на металлической конструкции со стороны Софийского собора.
Возгорание потушили огнетушителем из ближайшего к месту инцидента домика, где продавали глинтвейн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в субботу, 19 декабря, в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины.
Сотни людей собрались на Софийской площади, чтобы посмотреть, как засияет праздничное дерево. Несмотря на карантин для массовых мероприятий, многие пришли без масок и не соблюдали дистанцию.