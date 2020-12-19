В Киеве загорелась декорация в момент открытия главной елки. Фото и видео

Во время зажжения главной елки страны на Софийской площади в Киеве 19 декабря случился небольшой пожар – из-за фейерверков загорелись декорации возле праздничного дерева.

К счастью, возгорание быстро ликвидировали. Инцидент не вызвал серьезных последствий, хотя немного напугал зрителей, сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость в конце).

Отмечается, что во время открытия новогодней елки внезапно начались фейерверки. Искры от них разлетались прямо над головами людей, пришедших на мероприятие. В результате они стали свидетелями и пожара.

В Киеве после зажжения елки загорелось новогоднее украшение

Загорелся, в частности, декоративный бант, который висел на металлической конструкции со стороны Софийского собора.

Возгорание потушили огнетушителем из ближайшего к месту инцидента домика, где продавали глинтвейн.

Небольшой пожар на Софийской площади

Возгорание возникло прямо над головами гостей мероприятия

Небольшой пожар у новогодней елки в Киеве

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