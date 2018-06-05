В Киеве загадочно исчезла несовершеннолетняя

В Киеве разыскивают пропавшую Викторию Кулик, 2001 года рождения.

В последний раз девушка выходила на связь около 13:45 4 июня. Виктория сообщила родным, что находится в районе КПИ и собирается ехать к тете в Пущу-Водицу. После этого связь с ней пропала, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что рост Виктории Кулик составляет 160 сантиметров, у нее среднее телосложение и длинные темные волосы.

Facebook "Киев Оперативный"

В случае обнаружения пропавшей или информации о ней ― обратитесь на линию "102".

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве пропал 9-летний Михаил Бубнов.