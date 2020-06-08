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8 июня • обновлено в 21:28
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В Киеве загадочно исчез участник боевых действий: останавливал "попутку". Фото

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В Киеве при загадочных обстоятельствах еще 4 июня исчез участник боевых действий Андрей Володий, 1977 года рождения. В тот вечер он написал, что был у моста рядом со станцией метро "Выдубичи" и останавливал "попутку", а тогда – больше не выходил на связь.

Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook. За помощью в розыске обратилась его мама.

"04.06.2020 не вернулся домой из Киева. Последнее сообщение от него в 21:00. Он писал, что находится на трассе возле путепровода на Выдубичах и останавливает "попутку", чтобы доехать домой в сторону г.Смела", – говорится в посте.

В Киеве загадочно исчез участник боевых действий

В Киеве загадочно исчез участник боевых действий

Отмечается, что у мужчины были с собой все документы: паспорт, трудовая книжка, удостоверение участника боевых действий. Людей, которые имеют информацию о пропавшем, попросили звонить по номеру 102 или 096 304 90 19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве почти пять месяцев не могли найти без вести пропавшую несовершеннолетнюю Либерти Боднар.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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