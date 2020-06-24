В Киеве зафиксирован резкий скачок статистики COVID-19: заразились почти 100 человек

Виктория Довгань Жизнь столицы 12:05, 24.06.2020 Обновлено: 12:15, 24.06.2020

По состоянию на среду, 24 июня, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Киеве достигло 4 528 человек. Суточный прирост заболеваемости составил 99 человек, включая 5 медиков.

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Об этом во время ежедневного брифинга заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, жертвами пандемии уже стал 101 киевлянин. Однако за последние сутки ни один человек в Киеве не умер от опасной болезни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным Кличко, новые случаи заражения выявлены у:

  • 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет;

  • 31 мужчины в возрасте от 19 до 74 лет;

  • 3 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от одного до 11 лет.

Ситуация с коронавирусом в Киеве
Telegram-канал Виталия Кличко

Также мэр отметил, что в больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 1440 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 21 и в Оболонском – 18 случаев. В столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе – 9 детей. И 33 человека с подозрением на COVID-19. 51 больной – в тяжелом состоянии. Один – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – рассказал Кличко.

Как сообщалOBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 24 июня официально подтвердились 39 014 случаев коронавирусной инфекции. Из них 940 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом.

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Кияни Жизнь столицы

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