Среди киевлян, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и еще 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.

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Шестеро из них – медики. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 13 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них шесть – медики. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще два летальных случая. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

По словам Кличко, среди киевлян, в которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. Из них в больницы столицы госпитализировали только семь человек, остальные лечатся дома, находясь в самоизоляции, под наблюдением медиков.

В Киеве зафиксирован новый скачок заражения COVID-19. Иллюстрация

"Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре. То есть там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город сегодня направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Также Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин", – добавил мэр столицы.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусрм в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Кличко отметил, что ежедневно в Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" поступает все больше образцов для лабораторного исследования на ПЦР.

"В течение выходных в центр доставлено 827 образцов. Всего в лаборатории на сегодняшний день доставили на исследования почти 4300 образцов. Из них четверть – это образцы, которые отобрали у киевлян 28 мобильных бригад медиков. Проработали в лабораторном центре уже более 4100 образцов. Подчеркну, что это цифра вместе с повторными тестами. Потому что, когда человек выздоравливает, ему делают еще два повторных ПЦР-тесты", – сказал он.

По словам чиновника, диагноз подтверждается аж у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минздрава, в Киеве и области по состоянию на утро 13 апреля было подтверждено 711 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 496, а на территории области – до 216.