Среди киевлян, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и еще 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.

Шестеро из них – медики. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 13 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них шесть – медики. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще два летальных случая. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

По словам Кличко, среди киевлян, в которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. Из них в больницы столицы госпитализировали только семь человек, остальные остались лечиться дома, в самоизоляции, под наблюдением медиков.

"Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре. То есть там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город сегодня направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Также Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин", – добавил мэр столицы.

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