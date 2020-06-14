В Киеве зафиксирован новый скачок COVID-19: названы опасные районы
За прошедшие сутки, 13 июня, коронавирусная болезнь была диагностирована еще у 66 жителей Киева. Всего в столице пандемия охватила уже 3904 человека, из них 6 – медики.
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Умерло от опасной болезни 88 киевлян, из которых один – за последние сутки. Об этом написал на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, 13 июня COVID-19 был диагностирован у:
37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет;
25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет;
3 девочек – одной 4 года, двум – по 11 и мальчика, которому 9 лет.
Кличко уточнил, что в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 12. В Соломенском – 11. В Голосеевском и Деснянском – по 8. Соблюдайте элементарные правила, не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!" – обратился мэр Киева к киевлянам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 июня в Украине официально подтверждено 31 154 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них – 648 за последние сутки. Жертвами пандемии стали уже 889 (+9 за сутки) человек. Выздороветь удалось 14082 (+106) пациентам.
Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области – 3916, из них 47 – за последние сутки. Догоняет Черновицкую область город Киев – 3904 случая (+66 за сутки).