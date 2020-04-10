В Киеве зафиксировали скачок выброса вредных веществ в воздухе: названы опасные места

В Киеве за минувшую неделю зафиксировали рост содержания в воздухе вредных веществ: формальдегида, диоксида азота и сернистого ангидрида.

При этом уровень оксида углерода и зависших веществ не изменился. Об этом "Интерфаксу-Украине" сообщили в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Экология в Киеве

Данные наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского показали следующие места, где с 31 марта по 6 апреля были зафиксированы нарушения:

В 2,1-2,7 раза превышены нормы диоксида серы на Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Победы (возле метро Святошин), улицах Семена Скляренко и Александра Довженко.

В 4,9-5,6 раз были превышены нормы содержания диоксида азота на пр.Победы, улицах инженера Бородина, Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях.

В 3,2-3,9 раза превышены нормы содержания диоксида азота на ул.Каунасской и Оболонском проспекту.

В 3,0-3,1 раза превышен формальдегид на пр.Победы, Бессарабской пл., ул.Скляренко, бульваре Вацлава Гавела.

В 1,1-2,9 раза превышен уровень формальдегида на всех постах города.

В 2,4-2,9 раза превышены нормы содержания диоксида азота на всех других постах города, кроме пр.Науки, где превышений не наблюдалось.

В КГГА отметили, что накоплению вредных примесей в воздухе поспособствовали массовые пожары, которые произошли в области. Также погодны условия препятствовали перемешиванию атмосферных слоев воздуха и помогали накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области произошел пожар на электроподстанции, из-за чего в части города пропал свет.