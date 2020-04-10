Главная Новости
10 апреля • обновлено в 23:21
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве зафиксировали скачок выброса вредных веществ в воздухе: названы опасные места

2.3т
Читать материал на украинском

В Киеве за минувшую неделю зафиксировали рост содержания в воздухе вредных веществ: формальдегида, диоксида азота и сернистого ангидрида.

При этом уровень оксида углерода и зависших веществ не изменился. Об этом "Интерфаксу-Украине" сообщили в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Экология в Киеве

Экология в Киеве

Данные наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского показали следующие места, где с 31 марта по 6 апреля были зафиксированы нарушения:

  • В 2,1-2,7 раза превышены нормы диоксида серы на Бессарабской и Демеевской площадях, проспекте Победы (возле метро Святошин), улицах Семена Скляренко и Александра Довженко.

  • В 4,9-5,6 раз были превышены нормы содержания диоксида азота на пр.Победы, улицах инженера Бородина, Скляренко, Бессарабской и Демеевской площадях.

  • В 3,2-3,9 раза превышены нормы содержания диоксида азота на ул.Каунасской и Оболонском проспекту.

  • В 3,0-3,1 раза превышен формальдегид на пр.Победы, Бессарабской пл., ул.Скляренко, бульваре Вацлава Гавела.

  • В 1,1-2,9 раза превышен уровень формальдегида на всех постах города.

  • В 2,4-2,9 раза превышены нормы содержания диоксида азота на всех других постах города, кроме пр.Науки, где превышений не наблюдалось.

В КГГА отметили, что накоплению вредных примесей в воздухе поспособствовали массовые пожары, которые произошли в области. Также погодны условия препятствовали перемешиванию атмосферных слоев воздуха и помогали накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области произошел пожар на электроподстанции, из-за чего в части города пропал свет.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
погода пожар Экология
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
это после Тани чернобыкбезяиц
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а шотам на козьем болоте
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 100 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • Кличко пообещал, что в Киеве не будут вводить комендантский час.

  • СБУ открыла уголовное производство против властей Николаевщины, где еще не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги