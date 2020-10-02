В Киеве зафиксировали скачок COVID-19: за сутки заразились почти 450 человек

За минувшие сутки, 1 октября, коронавирусом в Киеве заразились 447 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 149 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 23 602 человека, в области – 9428 зараженных.

Скончался от COVID-19 в Киеве всего 401 человек (+10 за сутки), вылечились 7253 пациента (+312). Продолжают бороться с вирусом 15 948 зараженных.

Мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram уточнил, что больше всего зараженных обнаружили в Днепровском районе – 93, Деснянском – 70, Подольском районе – 61 случай.

"Я обращаюсь ко всем: сегодня, когда пандемия набирает обороты во всем мире, нельзя относиться к опасности легкомысленно. Носите маски, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Объясняйте это также детям. Мы не должны допустить резкого скачка вируса. И все зависит от сознания каждого из нас", – отметил Кличко.

Распространение коронавируса в Киеве. Виталий Кличко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро пятницы, 2 октября, в Украине официально подтверждены 217 661 случай коронавирусной инфекции. Из них 4633 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.