В Киеве зафиксировали самую жаркую ночь за 140 лет

Ночь на 5 июля в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет.

Об этом написала пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на своем сайте. Всего в столице с начала текущего года было установлено 24 температурных рекорда.

"Ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже 20,6°С. Предыдущее рекордное значение +20,5°С 1988 года превышено на 0,1°С", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что июль начнется и завершится дождями, а в течении месяца будет и жара, и холод.