В Киеве зафиксировали рекордное количество жертв коронавируса. Данные по районам

В Киеве по состоянию на 28 августа зафиксировали рекордное количество летальных случаев, вызванных коронавирусом, за сутки – умерло девять человек.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале.

"Количество больных коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 251 человека. За весь период пандемии у нас наибольшее количество летальных случаев. Умерли девять человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян. На сегодня в столице уже 12719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Коронавирус в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет, пять девочек от трех до 16 лет, шесть мальчиков от одного года до 16 . В частности, речь и о 10 медиках. В больницы столицы попали 47 пациентов.

"Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4070 жителей Киева", – пояснил мэр Киева.

Кличко также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 39, в Днепровском – 37, в Святошинском – 30.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 28 августа было подтверждено уже 5397 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевания обнаружили у 92 человек, двое погибли, выздоровели за это время 36 больных.