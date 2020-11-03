В Киеве зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 2 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 789 человек, что стало рекордом с начала эпидемии. В Киевской области зафиксировали 360 новых зараженных.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в столице инфицированы уже 39 534 человек, в области – 17 535 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 799 человек (+12 за сутки), вылечились 13 153 пациентов (+229). Продолжают бороться с вирусом 25 582 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму в Украине из-за динамики заболеваемости COVID-19.