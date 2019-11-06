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6 ноября • обновлено в 12:12
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В Киеве зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе: список улиц

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В Киеве с 29 октября по 4 ноября зафиксировали превышение гранично допустимых концентарций вредных веществ в воздухе.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, в районе метро "Святошин" на проспекте Победы и на Бессарабской площади в 1,2-1,3 раза было превышено количество зависших веществ.

На Бессарабской и площади Победы, проспекте Победы и улице Довженко в среднем в три раза больше нормы содержание диоксида серы, в 1,6-2,6 раз – на всех других постах города, за исключением пр. Науки.

На ул. Инженера Бородина и проспекте Победы концентрация диоксида азота превышена в 4,2-4,9 раз, на площадях Демеевская, Бессарабская, победы и Оболонской – в 3,8, в других наблюдательных пунктах, кроме проспекта Науки – в 2,1 -2,8.

Содержание формальдегида в воздухе выше в 2-2,4 раза на всех пунктах, кроме проспекта Науки.

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"Всего на 15 стационарных постах обсерваторий, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, с 29 октября по 4 ноября было проанализирован 1503 пробы воздуха. В сравнении с прошлой неделей наблюдались даже некоторые понижения среднесуточных концентраций оксида углерода, диоксида азота и формальдегида", – уточнили в обсерватории.

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в Киеве несколько дне подряд был густой туман, из-за чего многие жители начали бить тревогу. Ситуация осложнялась горящими торфяниками, из-за которых в воздухе оседали вредные вещества.

Жителям посоветовали пить много воды, не проветривать помещения, не выходить на улицы без крайней надобности и включить кондиционеры.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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