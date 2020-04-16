В Киеве в четверг, 16 апреля, зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА. Уточняется, что причинами загрязненного воздуха являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.

Иллюстрация. Загрязнение воздуха в Киеве itc.ua

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения возле села Корогод 16 апреля снова вспыхнул пожар, который 14 апреля удалось потушить.

Позже стало известно, что в регионе произошло осложнение обстановки и появились новые три очага тления. Ликвидации огня мешает сильный ветер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.

Из-за непогоды на трассе Киев – Ковель – Ягодин произошло смертельное ДТП с участием шести транспортных средств. В результате погибли два человека.