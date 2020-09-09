В Киеве зафиксировали более 300 новых зараженных COVID-19: свежая статистика

За минувшие сутки, 8 сентября, в Киеве коронавирусом (COVID-19) заразились 310 человек. Днем ранее было зафиксировано 235 новых случаев. Всего в столице заболел 15 821 человек.

Об этом говорят данные РНБО. В Киевской области за сутки было выявлено 89 новых случаев инфицирования, всего – 6459.

Также в Киеве от осложнений, вызванных вирусом, умерли 4 пациента (всего 250). Побороли болезнь – 84 (всего 4910). В области зафиксировали 5 новых летальных случаев (всего 122 ), выздоровели – 78 (4313).

Позже информацию также подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве растет. За минувшие сутки обнаружили еще 310 больных. Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 250 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15821", – рассказал он.

По его словам, заболели 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 122 мужчины в возрасте от 18 до 78 лет, 8 девочек от двух до 17 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

В больницы были госпитализированы 43 пациента. Также Кличко сообщил, что за минувшие сутки выздоровели 84 человека.

"Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева", – написал Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 53, Подольском – 42 и Деснянском – 40 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

СНБО

СНБО

СНБО

Отметим, что по состоянию на утро среды, 9 сентября, в Украине официально подтверждены 143 030 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 551 – обнаружен за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращанко рассказала, что более сотни работников КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" не получили страховку после заражения COVID-19.