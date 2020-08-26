В Киеве за сутки зафиксировано меньше 100 случаев коронавируса

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано лишь 95 новых случаев коронавируса. Хотя днем ранее сообщалось о 130.

Всего по состоянию на 26 августа в столице уже 12 248 случаев COVID-19. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 95 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян", – объяснил он.

Коронавирус в Киеве Telegram/Кличко

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19, 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 42 мужчины в возрасте 19 до 82 лет, а также три девочки от пяти до 17 лет, три мальчика от шести до 17 лет. В больницы госпитализировали 26 пациентов.

"Выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус преодолели 3907 жителей Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 23, в Деснянском – 13, в Оболонском – 12.

Кличко написал о ситуации с COVID-19 в столице Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 26 августа было подтверждено уже 5211 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевания обнаружили у 96 человек.